¿Cómo debe de ser la dieta de niños y adolescentes vegetarianos?

Por último, la vitamina B12 es una de las preocupaciones que tienen la mayoría de los vegetarianos porque no se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Por ello, la toma de suplementos es inevitable es este caso, ya que no hay alimentos disponibles para conseguir la vitamina B12.

Conviene que haya un equilibrio, y los niños y adolescentes vegetarianos no están exentos de suplementar aquello que no pueden recibir a través de la dieta. Por eso, siempre bajo la recomendación del pediatra, es necesario planificar bien la alimentación y atender a las necesidades individuales para la suplementación.

You May Also Like