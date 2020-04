Cómo darse de baja de Zoom

Entre los problemas que han salido a la luz, la empresa creada por Eric Yuan ha admitido que enviaba datos a Facebook a traves del login en la app , problema que, por otro lado, afirman que ya han solucionado. Las apps para PC y Mac, utilizaban funciones que podrían pasar por malware. Por otro lado, compartir pantalla automáticamente genera un enlace público de la videollamada, por lo que cualquiera podría entrar y ver tu videollamada. Además, según The Intercep, Zoom no dispone de un cifrado seguro para las videollamadas. Y así multitud se enumeran multitud de fallos más.

