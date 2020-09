Cómo cuidarse y seguir una alimentación saludable puede dar beneficios (y no solo para la salud)

“El consumo colaborativo es el reparto entre todos los participantes de forma equitativa del margen comercial de nuestros productos”, explica Alejandro De La Fuente, mánager de este proyecto. “Atendemos las necesidades de información, formación y consumo de aquellos que se benefician de una alimentación y suplementación sana o desean comenzar a hacerlo a través de Green Club. Si no eres experto en estos temas no tengas miedo, estamos capacitados para enseñarte y lo deseamos”, añade. A través de esta red los usuarios no solo pueden mejorar su estilo de vida, sino que también pueden generar ingresos económicos.

