cómo cuidar plantas y no fallar en el intento

Baño de sol. Aunque la hayas colocado en su sitio correcto y siguiendo todas las indicaciones anteriores, no puedes olvidarte de girar la planta de vez en cuando para que no reciba claridad por solo un lado. Al igual que tú, necesita la luz del sol y si solo le da un sitio, se quemará. No la coloques en frente de una ventana, ¡el cristal hace efecto lupa!

En busca del sitio correcto. Antes de ir a por tu planta nueva, seguro que ya has pensado el lugar donde querrías colocarla. Coméntaselo al vendedor y deja que te aconseje sobre cuál te conviene más. Decidir dónde vivirá la platna es fundamental, porque depende de sus necesidades: algunas requieren luz directa del sol, otras tienen que estar alejadas de las fuentes de calor como los radiadores y de frío como los aires acondicionados, etc. Ten en cuenta que, aunque ahora tenga una altura y tamaño determinados, estos podrán cambiar en el futuro.

Primer consejo: no tengas miedo a preguntar. El momento de comprar una planta es fundamental, no solo porque vas a escoger la que más te guste, sino porque el vendedor puede darte los consejos que necesitas para cuidarla. Pregunta cuánta luz y agua necesita, si la maceta debe tener una salida de agua y cuál es la mezcla ideal de tierra y compost para ella. Ah, y si tienes niños o mascotas, infórmate sobre si es tóxica al ser ingerida, para evitar disgustos.

