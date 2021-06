Cómo cuidar nuestra piel por la mañana y por la noche según los expertos

1. Refuerzo capilar : La piel no es la única que sufre las consecuencias de la exposición. “El cabello también se va debilitando y, a la larga, se acaba cayendo”, resalta la experta, quien asegura que es importante usar productos “que ayuden a reforzar las raíces del cuero cabelludo” . El sérum Capillary Hair Growth de The essentials contiene proteínas que son capaces de nutrir, proteger y detoxificar la raíz, de forma que ayuda a reactivar su ciclo de crecimiento.

You May Also Like