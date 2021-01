Cómo cuidar la piel de las manos para darle un plus de hidratación (¡y superar los estragos del gel hidroalcohólico!)

Pocos son los que, a día de hoy, no llevan un bote de gel hidroalcohólico en el bolso, bolsillo o mochila. Estos productos, de gran ayuda para garantizar una buena higiene de las manos en todo momento, se han convertido en un complemento más, pero, su (ab)uso ha llevado a muchos a lucir la piel seca, blanquecina y agrietada. Un mal menor, debido a la casi obligatoriedad de utilizarlo a diario, que, sin embargo, tienen remedio: ¿sabías que también existen tratamientos hidratantes para esta zona del cuerpo? Los cosméticos de mano cada vez acaparan más protagonismo y, la verdad, no es de extrañar: son fáciles de usar, de conseguir y los resultados visibles (si uno sabe elegir y combinar los productos).

