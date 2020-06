Cómo cuidar de nuestros pies en verano

Desprendernos de los calcetines no debe ser algo que hagamos de la noche a la mañana. Aunque no lo parezca, los calcetines nos protegen de las rozaduras . Seguro que alguna vez hemos visto a alguna persona con chancletas o sandalias llevando calcetines. Ahora ya sabemos por qué.

A pesar de las ventajas de las sandalias para el cuidado de los pies en verano, estas no son adecuadas para hacer largas caminatas. No están diseñadas para realizar actividades deportivas y su suela no es lo suficientemente gruesa . Por lo tanto, para los largos paseos, es preferible el calzado deportivo.

You May Also Like