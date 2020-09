Cómo convertir tu televisión en una ‘smart TV’ en un solo paso (y por menos de 60 euros)

Claro que, para acceder a todas estas plataformas y, por tanto, a su catálogo, debemos tener una smart TV, o lo que es lo mismo para los desconectados del universo techie, una televisión con acceso a internet. Aunque la mayoría de las que ahora venden en el mercado ya la incorporan, todavía hay muchos hogares que no cuentan con esta prestación en su dispositivo. ¡Pero que no cunda el pánico! Existen soluciones para dotar de conexión a nuestra televisión y poder disfrutar de todo el contenido de streaming. El fire TV stick, de Amazon, es una de ellas y, por 60 euros, podemos conseguir una smart TV… ¡con Alexa integrada! ¿Quieres descubrir todas sus características?

La oferta de contenidos VOD no deja de crecer y tampoco las plataformas de streaming que ofrecen amplios catálogos de series, películas, documentales y un sinfín de propuestas audiovisuales para entretenernos. No es de extrañar que, ante tanta opción, cada vez sean más los que se suman a este modo de ver la televisión en el que puedes elegir qué quieres ver, durante cuánto rato… ¡y sin anuncios! Netflix es la plataforma preferida por los españoles, pero le siguen muy de cerca otras competidoras como Disney+ (que cuenta con siete días de prueba) , HBO o Prime Video (incluido en la suscripción Prime de Amazon). Además, muchos de los usuarios no se conforman con estar activos en una, sino que disponen de perfiles en un par de ellas (como mínimo) para poder acceder a un catálogo aún más amplio de contenidos. En estos casos, lo difícil es elegir qué ver.

