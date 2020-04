Cómo convertir tu casa en una sala de gimnasio (y no romper nada en el intento)

Si se tiene alguna máquina, como una cinta de correr o una bici estática , conviene colocar una toalla o esterilla debajo de estas para no estropear el suelo. Si se ha optado por un rodillo -las ventas de este accesorio han aumentado notablemente- para poder fijar la bici y seguir pedaleando dentro de casa, esta se puede instalar en cualquier rincón, incluso en el pasillo, pues la amplitud de movimientos subido a la bici no pone en peligro ninguna parte de la casa. Colocarla en el balcón o jardín (si se dispone de él) es el lugar perfecto para hacer ejercicio al aire libre.

Has improvisado el material con objetos de casa, has establecido un horario semanal para practicar esa rutina que encontraste en Instagram o Youtube y tienes el conjunto ‘fitness’ perfecto. Con todo listo para hacer deporte en casa durante estos días, solo queda una cuestión por resolver: ¿dónde lo practico? La mayoría de viviendas carecen de una habitación o espacio destinado exclusivamente a realizar algo de ejercicio, por lo que hay que reaprovechar otras estancias de la casa para ello. Y hacerlo con cuidado, pues un movimiento brusco puede terminar con algún mueble o aparato algo perjudicado.

