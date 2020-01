cómo contribuir a mejorar el medioambiente con tu móvil

Solo en el segundo trimestre del año pasado, de abril a junio de 2019, se vendieron 354 millones de smartphones a nivel mundial , según Counterpoint. Es un dato que tal vez no sorprenda dada la inmensa cantidad de marcas y dispositivos que hoy en día están disponibles en el mercado y dado que, en muchas ocasiones, no cambiamos de teléfono por necesidad sino simplemente por el gusto de tener lo último y lo más nuevo.

