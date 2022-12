¿Cómo consiguen dólares los deudores? Parte 2

Como si era el caso antes del “acuerdo de París” (principios del siglo XX) donde los acreedores literalmente enviaban buques de guerra para cobrar. El default trae consigo depresión económica, crisis bancaria y monetaria, inestabilidad social y política, década perdida, etc. Hay que tener presente que en muchos países el sector público representa tranquilamente el 40% o más de la economía, con lo cual se convierte en el mayor deudor, empleador, cliente, etc.

Ahora bien, cuáles son las consecuencias del “default” soberano? En primer lugar, para los ahorristas o tenedores de los bonos significa una pérdida permanente de algo como 70 centavos por dólar. Para el país deudor, por su parte, las consecuencias no son menos catastróficas. Si bien es cierto que los países en bancarrota ya no enfrentan el cobro coactivo.

En esta etapa de mayor realismo también suelen sumarse malas noticias como el “sinceramiento” o reconocimiento de deudas que permanecían ocultas, ajustes a proyecciones demasiado optimistas, etc. Eventualmente, el monto de la deuda comienza a crecer más rápido que el PIB, su trayectoria se ve cada vez menos sostenible y la solvencia del país entra en duda. En algún momento, y esto suele ser bastante impredecible y súbito, los acreedores ya no están dispuestos a comprar más deuda y finalmente llega el default .

Esto es así porque para pagar deudas en dólares, un país distinto a los Estados Unidos depende de generarlos por medio de una combinación de factores reales como mayores exportaciones y menos importaciones, nuevos y mayores impuestos, reducción del gasto público (planilla, subsidios, inversiones, etc.) etc. Se trata para los efectos de hacerle frente a obligaciones duras, tipo oro o plata, cuyo pago exige grandes sacrificios.

Es cierto que los países no quiebran cuando contratan deuda en su propia moneda, como es el caso de los Estados Unidos. Sin embargo, al endeudarse en monedas extranjeras que no tienen libertad para imprimir, práctica calificada en algún momento como the original sin , las quiebras soberanas son relativamente comunes.

