cómo conseguir una bicicleta estática desde 99 euros con la ayuda de Cecotec

Practicar deporte en casa se ha convertido en parte de la rutina de muchos. Si bien es cierto que al principio nos costó dar con el espacio indicado para hacer nuestras rutinas de fuerza, cardio o stretching en alguna habitación, solo ha sido cuestión de tiempo crear un pequeño gimnasio con el que sentirnos cómodos. De hecho, y aunque la posibilidad de salir a entrenar al aire libre ha vuelto, son muchos los que han descubierto que conciliar su vida familiar, laboral y deportiva, estando en casa, es mucho más fácil. Y es que, además, ¡no hay por qué renunciar a ningún tipo de ejercicios.

Gracias a algunas de las herramientas que más de moda se han puesto estos meses (desde las bandas elásticas hasta el Tidal Tank), practicar nuestras series en casa ha sido, no solo posible, sino también muy efectivo. Aunque, todo sea dicho, no podemos evitar de menos hacer cardio, pero dentro de casa es prácticamente imposible… a no ser que se decida invertir en una máquina específica, ya sea de correr o de ir en bici. Pero. ¿y si te dijésemos que no tienes que gastarte más de 100 euros para hacerte con una? El secreto, de Cecotec, y en 20deCompras te damos todos los detalles.

El modelo más barato de Cecotec. Cecotec

El modelo X-Bike plegable es perfecto para aquellos que disponen de poco espacio en casa o que no quieren tener una gran máquina. De hecho, incluye ruedas para que transportarla sea sencillo. Este dispositivo incluye pulsómetro para mostrar la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento en la pantalla LCD de la que dispone, que también muestra el tiempo de la sesión, la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida. En cuanto al entrenamiento, dispone de ocho niveles de resistencia variable para simular llanos y montañas y conseguir así una sesión más completa. También destaca su comodidad, puesto que tiene un sillín de máximo confort y un sistema de pedaleo ágil y silencioso.

Otros modelos para incluir en nuestros entrenamientos

Aquellos que busquen un modelo de mayor gama, en Cecotec cuentan con otros modelos para adaptarse a las necesidades y bolsillos de cada usuario. Entre ellos destaca la PoweActive, capaz de ofrecer diferentes niveles de resistencia para simular entrenamientos en diferentes entornos y modificar, así, la exigencia de cada sesión. Incorpora frenado de emergencia y sus pedales son con calapiés. Otro modelo llamativo es el Extreme 20 que incluye amortiguador en el sillín y estabilizadores para mayor seguridad.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.