cómo conseguir un ‘pack’ de 20 mascarillas por 12 euros

Según la descripción del producto en Amazon, las mascarillas de este pack están dentro del tipo NR de la normativa de filtración de los estándares europeos, como así lo indican las sigas CE seguidas de cuatro números. También se señala su no reutilización (NR), para indicarnos que este modelo es de un solo uso y que no admite lavados. Asimismo, aparece el nombre de la empresa productora y las normativas EN 149:2001+A1:2009 . En su diseño cuentan con cinco capas diferenciadas que ayudan a frenar la entrada y salida de particular. Del mismo modo, incorporan ajuste con gomas elásticas y también nasal, para aportar comodidad y seguridad al usuario.

En un momento en el que no entendemos nuestro día a día sin mascarilla, encontrar un equipo de protección certificado es fundamental si queremos asegurarnos de que cumple con su propósito. De hecho, comprobar su homologación es básico para evitar las falsificaciones, infracción que, en concreto, está afectando en gran medida a las FFP2, uno de los EPI (equipo de protección individual) que gozan de gran prestigio entre la población. Este tipo de mascarillas proporcionan gran protección a quienes las llevan, ofreciendo una filtración de alrededor el 95% de las partículas. Estas compiten en el mercado con el modelo KN95 que, aunque tienen una filtración similar, dejaron de comercializarse en Europa en diciembre porque no disponían de las certificaciones necesarias para ello. Sin embargo, todavía es posible encontrar alguna de antes de estas fechas.

