¿Cómo conseguir un negocio de éxito?

El punto número dos, estaba conseguido. Ahora, alcanzar el éxito pasaba por conseguir cumplir el punto número uno: llegar a esa audiencia a la que, hasta el momento, no habían logrado acercarse. Para lograrlo se trabajó una importante campaña de comunicación que puedes consultar en este artículo en la que consiguieron llegar al usuario final no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también humano.

Si tienes una idea que consigue aunar estas dos claves, tienes asegurado un éxito. Como ejemplo de que esto es posible, desde Think with Google, presentan el caso de Cabify, la compañía madrileña que ya opera en más de 90 ciudades.

