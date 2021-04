Cómo conseguir un moreno gradual sin sol y con autobronceador

El autobronceador ha sido un descubrimiento fantástico que lleva muchos años entre nosotros para disfrutar de un bonito color de piel aunque no nos expongamos al sol. Eso sí, no esperemos ponernos morenos de un día para otro. El proceso debe ser gradual para que perdure y para que quede mejor.

Siempre aconsejamos utilizar un guante porque, en caso contrario, las palmas de las manos van a adquirir un color marrón que no vamos a querer. Tampoco deberíamos aplicar el producto autobronceador en los tobillos o las plantas de los pies porque no es una zona que se broncee naturalmente. Además nos pasará como las palmas de las manos, no va a quedarnos bien.

La rapidez no es una buena aliada cuando se trata de broncear nuestra piel , así que debemos tener paciencia. Para no tener prisas, conviene empezar ya con un autobronceador, así cuando llegue el momento de ir a la playa o a la piscina ¡ya tendremos un color de piel precioso, bonito y muy natural!

Da igual que haga calor, que no nos apetezca ponernos crema hidratante o que no queramos gastar nuestro tiempo en mimar como deberíamos nuestra piel. Hidratarla es una condición indispensable si queremos que el bronceado dure más tiempo y que, poco a poco, vayamos cogiendo más color.

