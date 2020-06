Cómo conseguir que tu cocina sea un lugar saludable

• Conserva los alimentos que lo requieran en la nevera y a una temperatura adecuada -entre los 2 y los 4º C. y asegúrate de que el frigorífico mantenga la temperatura no dejando la puerta abierta mucho tiempo. No se deberán poner nunca cerca alimentos cocinados de ciertos. Cerrarlos todos herméticamente y ponerlos en estantes distintos.

A causa de la crisis del COVID-19, estamos más atentos que nunca a la higiene, no solo de nuestras manos, también de nuestra casa, para asegurarnos de que cada rincón de ella esté libre de virus. Uno de los lugares donde más importante es esa higiene, sobre todo cuando empiezan a subir las temperaturas, es en la cocina, el lugar donde preparamos y almacenamos los alimentos y que es además, el punto más contaminado de la casa. Aunque está demostrado que el coronavirus no se contagia a través de la alimentación, sí lo pueden hacer multitud de otros organismos y sustancias volátiles, sobre todo las bacterias y los hongos. Para evitarlo, la higiene y la limpieza son esenciales, pero también algunos trucos ‘importados’ de la arquitectura y el interiorismo saludables.

You May Also Like