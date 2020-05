Cómo conseguir que los niños se enganchen a la lectura… convirtiéndolos en los protagonistas de cada cuento

Leer es un hábito maravilloso que conviene descubrir desde edades tempranas. Y es que, página a página, se puede viajar a un mundo diferente, conocer a grandes amigos a los que recordar con cariño, aun siendo ya mayores, y, además, aprender valores que les ayudarán a construir su personalidad. Por eso, desde el cuento antes de irse a dormir hasta la lectura de media tarde, es esencial que los niños descubran y se apasionen por la lectura, pues ganarán en imaginación, autonomía y vocabulario… Pero, ¿cómo conseguimos que se enganchen a un libro?

Aunque las historias ya son capaces de enamorar (y enganchar) a pequeños y a mayores, los libros personalizados hacen de la hora del cuento un momento aún más especial. Y es que ¿a quién no le gustaría ser el protagonista de los relatos que ha leído o escuchado una y otra vez? Micuento nos ofrece la posibilidad de incluir en nuestra biblioteca infantil un título único en el que los más pequeños sean los protagonistas. Basta con rellenar unos cuantos datos para que los personajes que aparecen en el cuento se asemejen lo máximo posible a los niños… ¡y magia! Tu pequeño es ahora el héroe literario de la historia. ¿Te animas a sorprenderle?

Cinco cuentos clásicos para empezar la aventura

¿Quién dijo que en la historia de los tres cerditos, en la de Blancanieves o, incluso, en la del Principito no había un niño que lograba que los finales felices estuviesen asegurados? Y, no, no era uno cualquiera, ¡si no tu hijo! Imagínate su cara cuando lo descubra minutos antes de dormir para que pueda soñar con ser un héroe literario en…

– Yo leo los tres cerditos. Aunque asegura que no teme al lobo feroz, cuando tenga que emprender la huida con los tres cerditos para darle esquinazo, la cosa cambiará. Sin embargo, el valor del trabajo bien hecho (y en equipo) les ayudará a zafarse de sus fauces y, también, a darle una buena lección.

‘Los tres cerditos’. Micuento

– Blancanieves y los siete enanitos. Cuando empiezan a hojear las páginas de su cuento favorito… ¡zas! Un duende irrumpe en su habitación: tiene una historia muy importante que contarle de princesas, brujas y una manzana mágica… Lo que ocurra después, deberías averiguarlo juntos mientras seguir pasando las páginas del libro.

‘Blancanieves y los siete enanitos’. Micuento

– El patito feo. Hay valores atemporales que conviene aprender cuanto antes y, a través de la lectura de este clásico, tus hijos vivirán en primera persona el complejo de un patito diferente que, sin embargo, sabrá convertir su ‘debilidad’ en su mayor fortaleza. ¿Le ayudarán a conseguirlo?

‘El patito feo’ Micuento

– Caperucita roja. Aquel pequeño que luzca la capa roja es capaz de desafiar (¡y ganar!) al lobo feroz. Así que, en esta historia, los niños se pondrán en la piel de uno de los personajes más famosos de la literatura. Además, se puede elegir qué alimentos llevar en la cesta hasta casa de la abuelita para poner los preferidos del protagonista del cuento.

‘Caperucita roja. Micuento

– El Principito y yo. El libro de Antoine de Saint-Exupéry es uno de esos títulos que releeríamos una y otra vez sin importar la edad que tengamos y del que siempre seguimos aprendiendo con sus enseñanzas. En esta historia, tu pequeño acompañara al Principito en su viaje.

‘El principito y yo’. Micuento

