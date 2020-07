Cómo conseguir (por menos de 20 euros) el cepillo facial de silicona que triunfa entre los usuarios de Amazon

Ya sea por el cambio las rutinas, por pereza (¡con el calor no apetece!) o porque no caben demasiados productos en nuestro equipaje, el tiempo que dedicamos a cuidar nuestra piel disminuye durante el verano y más aún durante nuestras vacaciones. Aunque el aumento de la exposición solar, la arena, el cloro y otros agentes externos requieren que cuidemos nuestra dermis con una dosis extra de mimos , son pocos los que, tras una jornada de playa o piscina, realizan los tratamientos rutinarios que sí llevamos a cabo durante el verano. Sin embargo, si queremos lucir un moreno bonito y duradero y tener una piel saludable, no nos queda otro remedio que prestarle mucha atención.

