Cómo conseguir la tablet Galaxy Tab A 2019, de Samsung, al 50%… ¡en los días sin IVA de Fnac!

Ideal para aquellos que necesitan llevarla consigo allá donde vayan, la Galaxy Tab A 2019 destaca por ser un gadget muy versátil de tan solo 7,5 mm de grosor, por lo que no supone un peso extra si queremos (o necesitamos) llevarla con nosotros de viaje o a la oficina. Una prestación que, sin embargo, no es incompatible con el tamaño (y la calidad) de su pantalla, de 10,1”, que permite disfrutar de una experiencia de visualización de contenidos multimedia más inmersiva gracias a la resolución de 1920×1200 que logra una intensidad de colores única. Tampoco se queda atrás su sistema mejorado de altavoces duales, que permite escuchar tu música favorita con un sonido potente y lleno de matices. Una ventaja indiscutible de disponer de sonido surround tridimensional Dolby Atmos.

No es de extrañar entonces, que sean otros de los artículos más demandados en campañas como Navidad o el Black Friday, aunque no hace falta esperar a la celebración de estas jornadas de descuentos masivos para aprovecharse de buenas ofertas. ¡Y hoy es uno de esos días! Fnac celebra los días sin IVA y, entre sus ofertas, hemos encontrado el modelo Galaxy Tab A 2019 a mitad de precio. Eso sí, los descuentos terminan el día 1 de noviembre a las 9.59, por lo que no te lo pienses mucho y déjate conquistar por sus prestaciones.

Nuestro ritmo de vida ajetreado ha obligado a la tecnología a adaptarse a nuestra rutina y a cumplir con las necesidades que se nos presentan a diario. Este fue uno de los objetivos con los que surgieron los objetivos wearables, esa tecnología ‘para llevar’ sin la que ya no sabemos vivir: smartwatches, auriculares inalámbricos, gafas inteligentes y hasta smart joyas. Así, estos dispositivos nos acompañan en cada una de nuestras tareas diarias con distintos beneficios para nosotros. Por supuesto, y aunque estos son muy populares, todavía no han alcanzado el nivel de nuestro teléfono móvil, que es la verdadera extensión de nuestro cuerpo.

