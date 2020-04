Cómo configurar tu teléfono móvil para conservar al máximo los datos de Internet

Disponer de un mapa en el teléfono móvil cuando estamos en una ciudad que no conocemos es una inestimable ayuda. Puedes tenerlo sin gastar datos, sólo debes descargarte un mapa que funcione off line . A veces tienen un mínimo coste.

Es importante que lleves un control de los datos que ya has gastado . Para ello, en Android sólo has de ir a ‘Ajustes’, después entrar en el apartado de ‘datos móviles’ -dependiendo del modelo de teléfono puede variar- y ahí sale un ranking con el uso de datos. Una manera infalible de vigilar el uso es estableciendo un límite mensual .

Y, cuando todo eso pase, no pararemos de gastar datos de Internet . Seguramente llevarás semanas sin tirar de ellos, pero volverás a hacerlo, y queremos darte unos consejos para conservar al máximo los datos móviles y que la factura no te venga con una desagradable sorpresa.

