Cómo comprobar si tu móvil ha sido víctima de espionaje del spyware Pegasus

El usuario podrá revisar sus copias de seguridad de iTunes, verificar su copia de seguridad de Android, descargar todos los APK instalados o no incluidos en la lista segura, etc.

Lo más probable es que si eres un ciudadano común no hayas sido espiado con dicho software, pero no está de más asegurarse, sobre todo si desempeñas una labor como la de un político, empresario o periodista.

No obstante, ni The Washingtong Post ni ningún otro medio han averiguado el objetivo detrás de esta lista. Tampoco se conoce quién creó el listado ni cuántos teléfonos fueron espiados concienzudamente.

