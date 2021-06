cómo cocinarlo y conservarlo para eliminar posibles bacterias

Para mantener la carne en condiciones óptimas y conservarla adecuadamente, lo primero que hay que hacer es evitar que se rompa la cadena del frío. “ Transportar el pollo en una bolsa hermética y si no se va a consumir en 24-36 horas es mejor que lo congele” , aseguran en la OCU. Por otro lado, la carne de pollo debe conservarse en “a una temperatura por debajo de los 4º C para evitar la aparición de bacterias”.

Por tanto, se aconseja cocinar bien el pollo y no dejarlo crudo asegurándonos de que el centro quede bien hecho , lavar todas las herramientas de la cocina que se vayan a utilizar para el cocinado y extremar la higiene de manos con agua y jabón antes de manipular cualquier alimento. Asimismo, se aconseja no utilizar los mismos utensilios para el pollo que para otros productos con el fin de evitar la contaminación cruzada.

De esta manera, el riesgo de infección es considerable si no se tiene en cuenta el cocinado o si se realiza una mala manipulación de la carne de pollo. “Afortunadamente la bacteria muere con facilidad a temperatura de cocinado, por lo que si se toman las debidas precauciones no habrá problema”, advierte la OCU.

