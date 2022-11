Cómo China usa barcos pesqueros para reforzar sus ambiciones territoriales

“Durante la última crisis que hubo en el Estrecho de Taiwán en 1995-1996, EE.UU. desplegó un portaaviones desde Bahréin que navegó a través del Mar de China Meridional y luego cruzó por el estrecho de Taiwán. Hoy, Estados Unidos ya no podría hacer eso, en parte debido a la militarización de estas islas por parte de China . En un conflicto ya EE.UU. no puede transitar de manera segura por el mar de China Meridional”, concluye.

Gregory Poling, director del programa del Sudeste Asiático y de la Iniciativa de Transparencia Marítima del Center for Strategic and International Studies , un think tank con sede en Washington, afirma que los barcos chinos que operan en esta zona son considerados generalmente como parte de una milicia marítima.

