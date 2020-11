Como chacales, hostigan a los pensionados

He exigido en muchos casos a estas “empresas”, que brinden un informe detallado del manejo de los “préstamos” a varios afectados que ven pasar año tras año en los cobros y no baja la morosidad. En varios casos, las personas ya arrastran sus pies al caminar y los excesos siguen. ¿Quién regula en el Estado, esta situación y quién le pone el cascabel al gato?

Me tomé la tarea en dos meses de consultar a muchas amistades que vivieron este asedio y me indicaron que les ha pasado lo mismo. El acoso es inmediato, antes y después de haber recibido la información del monto asignado a la pensión, por lo que se deduce muy claramente por lógica y sentido común, que el informante o los informantes, son parte del engranaje institucional de la Caja de Seguro Social. La sabiduría nos enseña que, un caso es casualidad, dos es coincidencia, pero tantos y por muchos años es premeditado y complicidad.

Quién les informó sobre mis trámites y obtención de la pensión sin mi consentimiento?. Muchos panameños se sienten asediados y fastidiados con correos, llamadas, mensajitos y hasta por el WhatsApp. Nos hacen la vida imposible, a pesar de lo mucho que hemos insistido en que no tenemos interés. ¿Será que éstos carroñeros prestamistas no tienen límites ni control y están por encima de la ley? En este país de muchos gobernantes juega vivos, ¿será esta una afortunada forma de pago, para quienes han sido financistas de campañas?

