Cómo cargar varios dispositivos a la vez y ocupar solo un enchufe… ¡apostando por este ‘gadget’ rebajado de Amazon!

Pero, si hay unos dispositivos sin los que no podemos vivir estos son los teléfonos móviles, las tablets, los smartwatches (que ahora podemos encontrar con muy buenas rebajas para adelantarnos al Black Friday), los auriculares inalámbricos… Todos estos wearables son una extensión de nuestro propio cuerpo, y no es de extrañar, puesto que nos ofrecen un sinfín de prestaciones muy útiles para nuestro día a día. Por ello, necesitamos que siempre estén cargados de energía para soportar nuestra rutina todoterreno. Así, lo más habitual es, al llegar a casa, recargar todos los dispositivos. Y si hacen lo mismo todos los miembros de la familia… ¡nos quedamos sin enchufes en casa!

