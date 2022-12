Cómo cambiarán las hipotecas a partir de 2023

Por otro lado, disminuirá también la compraventa de viviendas. “De momento, las casas y los pisos no se están abaratando y no parece que vayan a abaratarse mucho en los próximos meses, según los actores del sector inmobiliario”, explican. Así, en 2023, “ las viviendas no serán más baratas y las hipotecas serán más caras, lo que es una mala combinación para los interesados en adquirir un inmueble”.

You May Also Like