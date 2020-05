Cómo cambiar el nombre de Instagram

El nombre de la cuenta (name) es el que se va a mostrar a otras personas y puede ser cualquier tipo de nombre, ya que se pueden insertar símbolos o caracteres especiales. Además, no es único de cada cuenta, por lo que no importa que esté repetido ya para otros usuarios.

Tras la último broma viral sobre los cambios de nombre en Instagram, son muchos los que se preguntan cómo se puede cambiar el nombre de la cuenta de Instagram, para lo que solamente hay que seguir unos sencillos pasos. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que, si has sido víctima de la broma viral, no podrás cambiar de nombre durante 14 días.

