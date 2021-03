Cómo cambian nuestros recuerdos durante el sueño

Precisamente estas formas especiales de funcionamiento de la memoria ponen de manifiesto que esta no es como un almacén en el que acumulamos experiencias. La memoria es un proceso de constante equilibrio entre olvido y recuerdo . ¿Acaso no es necesario que cada mañana, al menos momentáneamente, olvide los lugares donde alguna vez aparcó su coche para recordar dónde lo hizo ayer?

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con la idea de tener una memoria infalible ? El propio Borges, en uno de sus maravillosos experimentos mentales, nos cuenta la historia de Funes el memorioso. El mismo a quien “lo pensado una vez, ya no podía borrársele”.

