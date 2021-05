Cómo ayudar a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad

Si la crisis no empieza a remitir pasados 15 minutos, sería conveniente acercarse a un centro de salud o un hospital. Tanto para evitar alargar el malestar como para descartar que no se trata de algo distinto a una crisis de ansiedad, como un episodio cardiaco.

•No le digas que se calme. Si una persona tiene un ataque de ansiedad es porque no puede controlar su nerviosismo en este momento. Si nos acercamos y le decimos -aunque sea con buena intención- que se calme, le estamos dando a entender que podría estar calmado si quisiera, que depende de él, cuando no es así. Estos pensamientos no harán más que acrecentar su malestar.

Estos episodios suelen ser breves y no representa un riesgo vital, pero producen un enorme malestar a quienes lo padecen. De hecho, en muchas ocasiones piensan incluso que van a morir debido a que los síntomas a veces recuerdan a los de infarto. Además, una vez has padecido uno es muy probable que vuelva a pasar. Esto se debe a que genera ansiedad anticipatoria, es decir, que el temor ante la posible aparición de una nueva crisis nos predispone a padecer otra.

You May Also Like