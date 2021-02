Cómo aprovechar las tendencias en las redes sociales

Las métricas tradicionales no dicen toda la verdad. El análisis de Hotsuite es muy atinado al establecer que no se debe descartar el consumo de contenido pasivo. Aunque la mayoría de los especialistas en marketing saben que no solo hay que tener en cuenta las métricas de vanidad como los “Me gusta” y las acciones compartidas, es un hábito difícil de romper. Solo una pequeña minoría de usuarios comentan o comparten contenido; la gran mayoría de todos los medios online se consumen de forma pasiva.

