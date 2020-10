Cómo aprovechar las tardes en casa y montar tu propia sala de cine con estos ‘must’ de Amazon

– Manta de felpa suave. Si de comodidad se trata a la hora de ver una peli, no hay nada mejor para disfrutar el momento bien a gustito, que tener a disposición una frazada de tamaño ideal para compartir. Esta de AmazonBasics, tiene un acabado de terciopelo que brinda especial calidez para las tardes de otoño. Pero no solo eso, también cuenta con Oeko-Tex Standard 100, un sistema de certificación independiente que asegura que los tejidos cumplen con altos estándares de seguridad y medioambientales. Las hay en ocho colores distintos para que puedas escoger tu favorita. Tiene cuatro estrellas doradas y su tamaño 127 x 152 cm puede ser tuya por solo 17,19 euros.

Para comenzar debes tener en cuenta una combinación de factores que pasan por la imagen, el sonido, el confort y, lo último pero no menos importante, la comida. Pero no te agobies, porque hemos seleccionado los must de cada categoría para que tu próxima tarde de películas resulte memorable. ¿Estás preparado?

