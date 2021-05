Cómo aliviar el dolor muscular (y mejorar nuestros entrenamientos) con el modelo de Compex rebajado más de 70 euros

Dado el precio del Compex Fit, una de las marcas más conocidas en la fabricación de estos gadgets, no todos los usuarios pueden optar a descubrir y beneficiarse de sus prestaciones. Pero, no hay de qué preocuparse, puesto que en el catálogo de Amazon hay otros modelos más sencillos sujetos a precios accesibles , como el de Beurer que hemos seleccionado bajo estas líneas. Con más de 9.500 valoraciones y casi cinco estrellas, este gadget cuenta con dos canales y cuatro electrodos que funcionan de diferente modo según nuestras necesidades: estimulación eléctrica, alivio del dolor o regeneración tras el entrenamiento.

No hay nada que nos fastidie más que, una vez que tenemos nuestra rutina deportiva establecida, aparezcan molestias musculares que nos impidan realizar los tratamientos con la efectividad que nos gustaría. Además, en muchas ocasiones estos dolores no tienen por qué deberse a una lesión, sino a una sobrecarga, causada bien porque realizamos mucha práctica deportiva, bien por una mala postura, que debemos aliviar lo antes posible. Contar con un profesional es fundamental para llevar a cabo esta tarea, pero hay veces que la imposibilidad de coger cita con poca previsión y la economía nos impiden contar con ello tanto como nos gustaría.

