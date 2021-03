cómo alcanzar un estado de relajación para frenar episodios de angustia, estrés o ansiedad

Muchas veces estos pensamientos se convierten en una forma de intentar controlar el futuro, que es impredecible y no es accesible , o de pensar constantemente en lo que ya ha pasado y no se puede cambiar, pero “solo tenemos el presente para actuar”. “Pensamos en exceso como estrategia para resolver la incertidumbre y desde ahí aparece el malestar en segundo plano. La ansiedad es, a veces, la consecuencia”, explica.

You May Also Like