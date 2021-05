¿Cómo afrontar el duelo tras la pérdida de nuestra mascota?

Si convivían juntas dos o más mascotas también ellas van a notar su ausencia e, incluso, algunas pueden sufrir depresión ante la falta de su amigo o al ver angustiado a su cuidador. No las dejemos de lado a pesar del dolor que podamos estar pasando. Mantener intactas todas sus rutinas y cuidados nos ayudará a seguir activos y a que no decaiga ni su ánimo ni el nuestro.

El duelo por la pérdida de un animal es, por tanto, una reacción completamente normal, de la que no hay que avergonzarse , y una experiencia muy personal que hay que pasar, además, de una forma gradual ya que no se puede acelerar o forzar de ninguna manera. Pero, ¿cómo afrontar este duelo de una forma saludable? Los expertos recomiendan seguir estas pautas:

Otro estudio realizado por Field y sus colegas en 2009 determinó que el impacto psicológico que conlleva el proceso de duelo por una mascota es equiparable al que se vive tras una pérdida humana mientas que Dye y Wroblel afirmó en 2003 que este proceso de duelo puede oscilar entre los seis meses y un año, siendo la media habitual unos 10 meses . Por su parte, dos investigaciones más indican que dicha muerte produce una incapacitación emocional en un 12% de las personas que puede desembocar en patologías psicológicas (Adrian et al, 2009) y producir síntomas físicos y emocionales como problemas de sueño, pérdida de apetito y sensación de que “algo dentro de ellas ha muerto” (Adams et al., 2000).

