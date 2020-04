¿Cómo afrontar el confinamiento a nivel nutricional?

Para muchos esta situación extraordinaria que vivimos por el coronavirus ha provocado que el ejercicio diario se haya podido reducir a caminar por dentro de casa o hasta el supermercado . Muchos son los memes que circulan mostrando las dos caras del confinamiento: los que saldrán de él marcando músculo después de tanto ejercicio en casa, y los que saldrán rodando, tras numerosas incursiones a la nevera. Detrás del humor, puede haber parte de realidad. ¿Está cambiando el confinamiento nuestros hábitos diarios? El entrenador personal y dietista Nano Alútiz nos cuenta por qué es importante reflexionar y lanzarse a la búsqueda de lo que denomina “el nuevo yo”, para encontrar el bienestar.

¿Crees que el confinamiento ha cambiado nuestros hábitos?

A todos nos cogió por sorpresa el COVID-19 pero ya hace un mes desde que se declaró el estado de alarma, de ahí el confinamiento y de ahí que mucha de la población, la cual no tenía un estilo de vida saludable, esté en el proceso de cambiarlo. También está el perfil de esa persona que pone como argumento el: “cuando pase todo esto ya retomaré los buenos hábitos”.

¿Qué le dirías a estas personas del segundo grupo?

Allá cada uno con sus prioridades, pero lo que sí que es cierto es que: la frase, “somos lo que comemos” es una verdad como un templo y que nuestro estado físico es el resultado de nuestra alimentación y el deporte que podamos realizar sea cual sea nuestra disponibilidad. Bajo mi punto de vista son dos de los pilares que considero fundamentales para tener una salud y un estado emocional correcto.

¿Las redes sociales pueden ser una herramienta de ayuda?

Desde el día uno, los que somos consumidores de redes sociales ya sea por trabajo, por ocio o por la razón que sea, podemos encontrar cuentas y más cuentas en las que encontramos un montón de contenido a nivel de recetas, platos saludables, repostería, rutinas de entrenamiento y cómo afrontar este confinamiento de una forma más saludable. Realmente pienso que, aunque las redes sociales no dejan de ser un escaparate, cada vez es más la gente que se anima y quiere dar un giro de 180º a su vida en lo que alimentación y actividad física se refiere y todo esto es algo super positivo.

¿En qué crees que solemos fallar?

En un cuestionario que realicé a 100 personas al azar que pasaban por la calle, el 70% confesó y era consciente de que no llevaba una alimentación correcta y que no practicaba actividad física. Parte de ese ese 70% de los que entrevisté me comentó que eran felices con lo que comían y que no estaban dispuestos a renunciar a una serie de alimentos ultra procesados, bebidas azucaradas y alcohol que solían consumir en su día a día por mejorar su estilo de vida y así su salud. Por supuesto que no todos tenemos que seguir los cánones que consideramos como más beneficiosos para nuestro organismo, como he dicho antes, allá cada uno con sus prioridades, ¡pero considero que la salud es lo primero! Por otro lado, otra parte de ese 70% me confesó que no se atrevía a dar el paso, que no sabía por dónde empezar y que estaba algo perdida leyendo cada día una cosa diferente.

Y, ¿por dónde empezar?

Lo primero te diría que te pongas en manos de profesionales, que te dejes ayudar y guiar durante este proceso, que confíes y te comprometas contigo mismo, y verás la recompensa que obtendrás con el tiempo a nivel físico y emocional. Conseguirás tener muchísima más confianza y seguridad en ti mismo. Desde luego no es una evolución a corto plazo, es algo que hay que entrenar día tras día. Con el tiempo verás cómo tienes recursos suficientes para poder llevar con total normalidad ese estilo de vida saludable que tanto ansiabas aunque no te atrevías a dar ese primer paso.

