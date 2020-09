¿Cómo afectaría a los clientes de Bankia y Caixabank una fusión?, ¿cambiarán las condiciones de las cuentas o hipotecas?

Coincide Gallardo (iAhorro): “ En un principio se mantendrán los números de cuenta. Es un cambio técnicamente que no supone ningún problema, aunque, si muchos verán modificado en el medio plazo por una causa, CaixaBank procurará que sus nuevos clientes trasladen sus productos actuales hacia sus cuentas principales que comercializa. Es decir, en un principio las condiciones se mantienen y luego se le comunicará nuevas condiciones, que el cliente podrá aceptar o no, si fuera así cambiándose a producto y/o entidad”.

“Lo más probable es que las condiciones de las cuentas se mantengan como están ahora si la fusión se llevara a cabo, ya que la fusión no es una operación inmediata”, sostienen desde el comparador financiero. “Sin embargo, -advierten- los bancos pueden modificar las condiciones de las cuentas unilateralmente, haya habido fusión o no, por lo que no es algo que se pueda asegurar”.

