Cómo afectará el ERTE a la declaración de la Renta 2020-2021

Por otro lado, según la normativa del IRPF, “las personas que no obtengan rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales , no tendrán obligación de presentar su declaración”, destaca Carmen Rodríguez Calvo , directora área Fiscal y Tributario de AGM Abogados. No obstante, este límite se fija en 14.000 euros cuando “ el contribuyente tenga más de un pagador y los rendimientos percibidos del segundo y restantes pagadores , en su caso, superen los 1.500 euros”.

Por esta razón, los expertos han recomendado durante este año revisar las retenciones que se vayan aplicando para poder solicitar una cuantía mayor y que en la declaración de la Renta no salga a pagar . Al haber una retención mínima o no tener ninguna, esta cantidad tendrá que ser abonada al presentar la declaración de este año.

