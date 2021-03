Cómo afectan las vacunas a los resultados de los distintos tipos de test de la Covid-19: ¿pueden producirse falsos positivos?

Entonces, ¿qué interpretación se puede hacer de estas pruebas? Respecto a la RT-PCR, no sería posible obtener falsos positivos con las tres vacunas disponibles actualmente , ya que “ni el ARNm, ni los genes insertados en el vector viral alcanzan la vía respiratoria, por lo que no podrá ser detectado en la mucosa nasofaríngea”. Por otro lado, subrayan, estas pruebas diagnósticas están diseñadas para “amplificar otras secuencias del virus y el resultado solo es positivo cuando hay una amplificación de varios genes”.

“En este momento, tanto el conocimiento científico sobre las vacunas de ARNm y las vacunas de vectores virales no replicativos que se están utilizando, como la evidencia disponible, indican que la vacunación no modifica los resultados de las pruebas diagnósticas de infección por SARS-CoV-2, salvo la serología” , destaca la FACME en el documento.

La vacunación contra la Covid-19 continúa y coge ritmo en la mayoría de países, y los efectos ya se aprecian en algunos grupos de la población, como es el caso de las personas mayores que se encuentran en residencias. No obstante, las autoridades sanitarias advierten de la necesidad de seguir implementando las medidas de protección contra el coronavirus porque todavía no está claro si una persona vacunada puede contraer el virus y transmitirlo a otras.

