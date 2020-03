¿Cómo afectan las redes sociales a la relación de pareja?

– Ser libres para tener los amigos o interacciones como se desee pero también transparentes y sinceros . Si nuestra pareja siente curiosidad por saber quién es una persona con la que se interactúa o expresa desconfianza hacia algo, no se debe alimentar el fuego sino conversar e intentar aclarar la situación que le produce incomodidad. Lo mismo debe ocurrir con los mensajes que se intercambian con los demás. Tengamos en cuenta que ya no estamos solos sino en pareja, que ésta tendrá acceso a nuestro perfil y que habrá cierto tipo de comentarios o conversaciones que podrían herir su sensibilidad.

– Establecer acuerdos sobre cuál será uso que se hará de las redes sociales durante el tiempo que se pasa juntos : desconectar por completo para disfrutar de la pareja, contestar solo mensajes que se consideren importantes… Lo importante es consensuarlo entre ambos, no que uno tenga la cabeza pegada al teléfono y el otro se quede de brazos cruzados. En cualquier caso los expertos recomiendan, directamente, no usarlo durante las comidas, cuando nos vamos a la cama ni en vacaciones.

