¿Cómo afecta el ‘brexit’ a los ciudadanos europeos a partir de ahora?

Consumado el ‘brexit’ político, ahora comienza la transición hacia el real, el que tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos europeos, entre ellos los españoles, vivan o viajen a Reino Unido . Los turistas podrán utilizar su DNI hasta el 31 de diciembre de este año . Los residentes, hasta el último día de 2025. Los que quieran seguir viviendo allí deberán solicitar un permiso de residencia antes del 30 de junio de este verano, que será indefinido para los que suman más de 5 años y temporal para los que llevan menos de ese tiempo. Los que quieran residir a partir del año que viene, dependerán del acuerdo migratorio que se negocia con Bruselas. El problema, según afectados como Joan, que vive en Londres desde hace 20 años, es que su residencia depende ahora mismo de un sistema informático . Sin un documento físico como el DNI que tenían hasta ahora. El único al alcance, de momento, sería el pasaporte, cuyo coste puede superar los 2.380 euros. Los trabajadores con titulaciones obtenidas fuera del Reino Unido tendrán que solicitar su reconocimiento profesional antes de acabar este año para seguir ejerciendo en las islas. La tarjeta sanitaria europea, también, dejará de servir en 2021 y los residentes deberán inscribirse en el sistema de salud británico. Los estudiantes, si vuelven antes de acabar este año, no tendrán que hacer ningún trámite, pero si deciden continuar en Reino Unido, tendrán que solicitarlo en un proceso que aún no está claro. Para conducir, nada cambia. Los visitantes de la Unión podrán utilizar el carnet de su país como hasta ahora.

You May Also Like