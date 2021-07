Cómo actuar ante las hipoglucemias e hiperglucemias graves

En los niños estos síntomas pueden ser distintos y se suelen producen por la noche . Además, una cuarta parte de los niños no reconocen los síntomas y, por tanto, no se lo pueden comunicar a su entorno. Para detectar una HG grave en niños, deberemos estar a atentos a si:

La hipoglucemia es una complicación muy común entre pacientes con tratamiento para la diabetes, especialmente entre las de tipo 1, que son los que con más frecuencia usan insulina, y se produce cuando hay un nivel muy bajo de glucosa en sangre por debajo de 70 mg/dl . El cuerpo no tiene la energía que necesita para funcionar correctamente y genera síntomas de debilidad o malestar. Según una encuesta llevada a cabo por la Federación Española de Diabetes (FEDE), casi 76% de los participantes afirmaba haber sufrido un episodio de hipoglucemia grave en el último año, mientras que cerca del 13% afirma haber sufrido dos. De no actuar con rapidez, las hipoglucemias, pueden derivar en hipoglucemias graves (HG), muy peligrosas para la salud, pues pueden provocar incluso daños cerebrales.

