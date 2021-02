cómo actúan los supermercados para ganarte como cliente

En este sentido, en un contexto marcado por la pandemia, las cadenas tienen que diferenciarse mediante estrategias que consoliden su posición no solo por los precios. “ En el medio plazo la rebaja de precios no sería atractiva. Todos tienen oportunidades y hay que reinventar los lineales para captar otras oportunidades, solo una vía no bastará para el éxito , el consumidor quiere el mejor precio, pero con condiciones”, asegura el director de Retail en Kantar, Florencio García, en declaraciones recogidas por Europa Press.

