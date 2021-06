¿Cómo acariciar a un perro desconocido? Seis recomendaciones para comprobar si está receptivo a nuestros mimos

Si se tiene la sensación de que el perro acepta nuestra presencia y está relajado, puede que haya llegado el momento de dar un paso más en el acercamiento. Si se muestra receptivo a las caricias intentemos acercar la mano a su cara, siempre con el puño cerrado (para evitar que pueda intentar mordernos algún dedo) y nunca directo a su frente (que como hemos comentado es una zona sensible). Hay que dejar que el can dé el primer paso, que se acerque y huela el dorso de la mano durante el tiempo que sea necesario. Cuando un perro olfatea significa que está evaluando a la persona.

No es lo mismo acercarse a un perro que está con su dueño que hacerlo a otro que se encuentra solo. Por muy amigable que pueda parecer el can lo ideal sería preguntarle a su cuidador cuál suele ser la actitud del perro con los extraños , si le gusta que le acaricien y, sobre todo, pedirle permiso para hacerlo. En el caso de querer acercarnos a un perro solitario hay que ir con más cautela, acercarse con precaución y abandonar las intenciones inmediatamente si se percibe algún gesto de agresión o enfado.

You May Also Like