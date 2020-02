cómo abordar una relación de pareja a distancia

Hay que tener en cuenta que la confianza representa uno de los pilares básicos de una relación y la distancia va a ponerla a prueba de forma constante. Comunicar los sentimientos con total sinceridad y crear un clima seguro entre ambos es básico para generarla. Además, cuando la distancia se haga dura y uno de los dos miembros de la pareja esté abatido por la nostalgia, no conviene hacerle sentir culpable y sí sincerarse y contarle lo que nos ocurre. No hay que olvidar que las relaciones a distancia se sustentan en conexiones sentimentales y no físicas.

Cada pareja deberá establecer qué tipo comunicación quiere y con qué frecuencia la necesita. No hay por qué preocuparse, la era de la globalización va a poner a sus disposición infinidad de recursos para no perderse de vista: teléfono, email, mensajes y audio de whatsapp, videollamada… Es de vital importancia que ambos miembros compartan cosas, desde las más nimias del día a día hasta sus sentimientos más profundos. Esto estrechará los vínculos y mejorará el conocimiento mutuo.

