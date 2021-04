Comités, vacunación y aval de padres, claves para regreso a las aulas

Castrellón también se refirió a que en el documento toma en cuenta que el derecho del educador de decidir si quiere vacunarse o no, es una decisión estrictamente personal. No obstante, recordó que hay una política de protección a los profesores que estarían interactuando con los estudiantes.

Lo anterior implica que los centros escolares tendrán un mes y medio para cumplir con una serie de condiciones no tan sencillas. No obstante, autoridades como la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, precisan que la vuelta a las aulas también será voluntaria.

