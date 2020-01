Comité de familiares de desaparecidos pide reabrir casos

JUSTICIA. Miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa HG) solicitaron ayer, ante la mesa de entendimiento con el Estado (instalada en 2010), la reanudación de las investigaciones de los desaparecidos en la dictadura militar (1968 -1989). Maritza Maestre, vocera del grupo, señaló que la Organización de Naciones Unidas reiteró que los casos de desaparición forzada no prescriben, por lo que Panamá debe reabrir los procesos vinculados con la dictadura no resueltos.

