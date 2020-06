Comisionado de MLB, Rob Manfred, ahora tiene menos confianza en temporada 2020

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo a ESPN el lunes que “no está seguro” de que habrá una temporada de béisbol en 2020 y que “mientras no haya diálogo” con la Asociación de Jugadores de la MLB, “ese riesgo real continuará”.

En una conversación con Mike Greenberg para el especial “The Return of Sports” de ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a ESPN la semana pasada, cuando dijo “inequívocamente que vamos a jugar Major League Baseball este año” y calculó la probabilidad de “100 por ciento”.

“No estoy seguro. Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará”, dijo Manfred cuando se le preguntó si confiaba en que habría una temporada.

Se le preguntó a Manfred qué están haciendo las conversaciones para la óptica de MLB, mientras que el país ha sido cerrado por la pandemia de coronavirus y solo recientemente ha comenzado a reabrirse.

“Es solo un desastre para nuestro juego, absolutamente no hay dudas al respecto. No debería estar sucediendo, y es importante que encontremos una manera de superarlo y volver a poner el juego en el campo para beneficio de nuestros fanáticos”, dijo.

Manfred dijo que la “decisión de la MLBPA de poner fin a las negociaciones de buena fe” y la necesidad de un acuerdo con el sindicato sobre protocolos de salud y seguridad “fueron realmente negativos en términos de nuestros esfuerzos”.

“Los propietarios están 100 por ciento comprometidos a recuperar el béisbol en el campo”, dijo Manfred. “Desafortunadamente, no puedo decirte que estoy 100 por ciento seguro de que eso va a suceder”.

El sábado, un día después de que MLB entregó una propuesta de regreso al juego que requería una temporada de 72 juegos y garantizaba el 70% de los salarios prorrateados de los jugadores (con un máximo del 83%), el negociador principal de MLBPA, Bruce Meyer, declaró en una carta al comisionado adjunto de MLB, Dan Halem: “Dada su continua insistencia en cientos de millones de dólares de reducciones salariales adicionales, asumimos que estas negociaciones están llegando a su fin”.

Rob Manfred and the owners are walking back on their word…AGAIN. The fans do not deserve this. So I’ll say it one more time, tell us when and where.

El director ejecutivo de MLBPA, Tony Clark, siguió con una declaración pidiendo a la liga que use su derecho del acuerdo de los lados del 26 de marzo para establecer un calendario, diciendo: “Desafortunadamente parece que un diálogo adicional con la liga sería inútil. Es hora de volver a trabajo. Díganos cuándo y dónde”.

Manfred dijo que cree que el sindicato tenía la intención de presentar una queja, por el hecho de que la liga no había cumplido con su obligación bajo el acuerdo del 26 de marzo de jugar la mayor cantidad de juegos posible, lo que consideró una “táctica de mala fe”.

El lanzador de los Cincinnati Reds, Trevor Bauer, respondió a los comentarios de Manfred, calificándolos de “fanfarrón” en una serie de tuits.

