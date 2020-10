Comisión recomienda reformular y devuelve el Presupuesto General del Estado 2021 al Ejecutivo

Reitero que la @asambleapa NO puede modificar el Presupuesto General del Estado. No recortamos los recursos a ninguna institución. Al contrario, desde el inicio de las vistas, expresamos la necesidad de reformular lo asignado para priorizar a las entidades de interés social. pic.twitter.com/RPOb9DbGZX

El diputado Raúl Pineda dejó claro que “el Presupuesto tendrá el mismo monto, ya que no se puede modificar, aumentar, rebajar, lo único que estamos pidiendo es que se reacomode las cifras en unas instituciones y otras no, …..para que se fortalezcan las que socialmente necesitan”.

