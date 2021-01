Comisión recomienda adjudicar a Colón 2000 operación de Amador

Igualmente, la AMP estableció como medida de mitigación por los impactos generados por la pandemia de la Covid-19, iniciar el cobro de los servicios prestados por la operación de la terminal de cruceros de Amador, 36 meses después de entregar la orden de proceder. No especifica si transcurridos los 36 meses el operador pagará el acumulado o no pagará por ese periodo.

