Comisión de Vivienda del Consejo Municipal aprueba acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial de distrito de Panamá; Red Ciudadana denuncia falta de consulta pública

A los residentes les digo que este POT mantiene todo lo consensuado del POT de San Francisco e incluye un límite de densidad que el POT no tenía. Se limita la altura y se mantiene los barrios vecinales como A del Golf. Villa Lilla Loma Alegre Viña del Mar. No crean n extremistas pic.twitter.com/8hFiyilxdt

No obstante, el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, indicó que el plan aprobado hoy no deroga el Plan de Ordenamiento de San Francisco y que se respeta la altura y densidad para que los promotores no puedan construir lo que quieran, sino lo que la ley establece.

“Tampoco se respetó a los representantes de la ciudadanía que estábamos allí al no permitirnos hablar”, puntualizó Solís, quien argumentó que este plan fue discutido durante 18 meses con todo el distrito de Panamá y ahora, en pocos minutos, es aprobado con modificaciones que no pasaron por consulta pública.

You May Also Like